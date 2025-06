Sem Lelê e com Rômulo, Ceará viaja para enfrentar Sampaio Corrêa pelo Nordestão

O Ceará embarcou na manhã desta sexta-feira, 6, rumo a São Luís (MA) para encarar o Sampaio Corrêa em jogo da última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. O duelo será realizado neste sábado, 7, às 17h30min (horário de Brasília), no Estádio Castelão de São Luís.

Para o duelo na competição regional, o Alvinegro de Porangabuçu segue com duas baixas na equipe: o lateral Matheus Bahia e o atacante Aylon, que estão entregues ao departamento médico.