Sampaio Corrêa x Ceará pelo Nordestão 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Times se enfrentarão neste sábado, 7, no Estádio Castelão, em duelo da sétima rodada do certame regional

No embate, o Vovô necessita de uma vitória simples para garantir classificação na fase mata-mata do torneio. Atualmente, o time é o quarto colocado do Grupo B, com 10 pontos somados. Do outro lado, o Tubarão, que ocupa a lanterna da chave, apenas cumpre tabela.

Em seu último compromisso antes da pausa para o Super Mundial de Clubes, o Ceará v isita o Sampaio Corrêa neste sábado, 7, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), às 17h30min (horário de Brasília), em confronto da sétima rodada da Copa do Nordeste.

Até mesmo em caso de derrota as chances do time de Léo Condé passar são altas. Das duas equipes que poderiam alcançar, o Náutico, que vive sequência de três jogos sem vencer e fora da zona de classificação na Série C, teria que vencer o Bahia fora de casa, enquanto o América-RN precisaria vencer o CSA por sete gols para passar.

Quarto colocado com 10 pontos, o Ceará tem um cenário acessível para avançar, mas precisa fazer a sua parte para não depender de outros resultados. Para a classificação, a matemática é simples. A vaga na próxima fase é garantida em caso de vitória, já que Náutico (5°) e América-RN (6°) tem oito e sete pontos, respectivamente. Um empate do Alvinegro tira o clube potiguar da disputa e faz que o Náutico precise golear o líder Bahia por cinco gols de diferença para ultrapassar.

O Vovô chega para a partida com uma única missão: carimbar vaga nas quartas de final do certame. Vindo de três derrotas seguidas em jogos da Série A e da Copa do Brasil, o time comandado por Léo Condé quer deixar boa impressão para a torcida antes de passar um mês em intertemporada.

Na partida, o técnico Zé Augusto não poderá contar com o meia Nádson. O jogador sofreu uma lesão muscular de grau três e será desfalque do time por quase dois meses. Outro que também não enfrentará o Ceará é o volante Cavi, que está suspenso e lesionado.

O Sampaio, por sua vez, encara o duelo ante o Alvinegro como uma oportunidade de "responder à altura" em meio ao desempenho inconsistente na Série D do Brasileirão. Na competição nacional, o clube ocupa a quarta posição do Grupo A2, com nove pontos em seis jogos. Já no Nordestão, a campanha do Tubarão é ruim: lanterna com dois pontos apenas.

Sampaio Corrêa x Ceará pelo Nordestão 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do atacante Pedro Raul. Titular absoluto, o camisa 9 voltou a marcar na derrota para o Botafogo após oito jogos de jejum e pode contribuir com gol ou assistência. Já pelo lado do Sampaio , o protagonismo tende a ser do atacante Adriano, que é peça constante na equipe desde o início do ano. Em 2025, ele balançou as redes três vezes e contribuiu com um passe para gol em 24 partidas.

Sampaio Corrêa x Ceará pelo Nordestão 2025: retrospecto

Diante do time maranhense, a equipe de Porangabuçu terá de defender um retrospecto favorável. Isso porque, em números gerais, de acordo com oGol, são 29 confrontos entre os times, com 12 vitórias alvinegras, seis tricolores e outros 11 empates. É importante destacar que a última derrota do Vovô para a Bolívia ocorreu em 2018, quando se enfrentaram pelo Nordestão e o clube de São Luís venceu por 1 a 0.

Sampaio Corrêa x Ceará pelo Nordestão 2025: análise de Mateus Moura

"Vivendo um momento de instabilidade na temporada após três derrotas consecutivas – ainda que contra fortes adversários, o que pode-se colocar dentro de um panorama natural –, o Ceará precisa utilizar esse jogo contra o Sampaio Corrêa para encerrar esse jejum de vitórias antes da parada para o Super Mundial.