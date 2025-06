Ceará recebe Atlético-PI na ida de duelo decisivo por acesso ao Brasileirão Feminino A2

O primeiro passo mais decisivo em busca do acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino será dado pelo Ceará neste sábado, 7. Com transmissão da Vozão TV, a equipe alvinegra irá receber o Atlético Piauiense às 15 horas, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A3.

Nesta etapa do torneio, os quatro times classificados após os jogos de volta estão confirmados na segunda divisão do Campeonato Brasileiro da modalidade em 2026. Sendo essa a principal meta do Ceará no ano, o embate tem um grande caráter de decisão para o grupo, já que a segunda partida ocorre sob os domínios da equipe piauiense.