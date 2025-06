Adversário do Ceará, Sampaio Corrêa tem uma vitória nos últimos seis jogos

Bolívia Querida figura na lanterna do grupo B do Nordestão, com apenas dois pontos somados

Sem vencer há três jogos, o Ceará precisa de um triunfo diante do Sampaio Corrêa para avançar de fase sem depender de combinação de resultados. Para isso, o Alvinegro de Porangabuçu conta com o momento desfavorável vivido pelo adversário.

No último compromisso pela fase de grupos da Copa do Nordeste , o Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado, 7, às 17h30min, no Castelão de São Luís, no Maranhão. Diante da Bolívia Querida, o Vovô tenta se classificar para o mata-mata da competição.

Lanterna do grupo B da Copa do Nordeste, o time maranhense ainda não venceu na competição e não tem mais chances de classificação, a campanha do time no Nordestão conta com quatro derrotas e dois empates. No recorte dos últimos seis jogos da temporada, a equipe comandada por Zé Augusto tem apenas uma vitória, que anotou ao superar o Maracanã por 2 a 0 pela Série D.

Além disso, o histórico do confronto entre as equipes é favorável ao Alvinegro, que não é derrotado pelo Sampaio Corrêa há sete anos. O último revés diante do time maranhense foi em 2018, quando o Ceará foi batido por 1 a 0 na Copa do Nordeste. Desde então os times se enfrentaram outras sete vezes, resultando em três empates e quatro triunfos alvinegros.

Ceará na Copa do Nordeste

Em caso de vitória simples do Ceará sobre o Sampaio Corrêa, o Vovô garante sua vaga nas quartas de final da competição. Já em caso de empate, a equipe alvinegra ainda se classifica, a menos que o Náutico vença o Bahia por uma diferença de cinco gols, o que mudaria o cenário. Mas se o Vovô for derrotado e o Náutico superar o Bahia, a equipe de Léo Condé estará eliminada do Nordestão 2025.