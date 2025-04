Sem Braithwaite, Grêmio divulga relacionados para o jogo contra o Ceará pela Série A

O Grêmio irá entrar em campo neste sábado, 5, diante do Ceará sem o seu principal artilheiro. Na partida válida pela segunda rodada da Série A do Brasileirão, em que as equipes irão se encontrar na Arena Castelão, o adversário do Vovô não irá contar com Braithwaite.

O principal goleador do time gaúcho ao marcar oito gols em 12 jogos em que esteve em campo não entrou na lista de relacionados do técnico Gustavo Quinteros. O quadro foi divulgada no início da tarde desta sexta-feira, 4.