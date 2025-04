Em fase final de recuperação, Richard deve voltar a ser opção no Ceará até o fim do mês

Após quase sete meses afastado dos gramados devido a uma ruptura completa do tendão de Aquiles do pé esquerdo , o goleiro Richard já está em fase final de recuperação e participa de atividades no campo. A tendência é de que o arqueiro volte a ser opção no Ceará até o fim do mês. As informações são do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

Richard havia sido submetido à cirurgia em setembro do ano passado, após ter se lesionando durante um duelo contra o Coritiba pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a lesão, o camisa 1 do Vovô — que havia disputado 39 partidas naquela temporada — desfalcou o Alvinegro nos últimos 11 jogos do Brasileirão, além dos duelos desta temporada.

Ídolo Alvinegro

Vindo do Paraná, em 2019, Richard é o segundo atleta que está há mais tempo consecutivamente no clube, defendendo o Vovô em 150 oportunidades — ao longo de sete temporadas em Porangabuçu.

Atualmente, Richard é o terceiro atleta do elenco Alvinegro com mais jogos disputados pelo escrete de Porangabuçu — atrás somente de Luiz Otávio, com 305 jogos disputados, e Richardson, com 284, segundo dados do portal Transfermarkt.