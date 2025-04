Ceará x Grêmio pelo Brasileirão 2025: veja escalação provável, análise e retrospecto

Um dos destaques da equipe na temporada, Pedro Raul é a esperança de gols do Ceará diante dos gaúchos / Crédito: Samuel Setubal

Após duas temporadas, o torcedor do Ceará volta à Arena Castelão para acompanhar um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Grêmio-RS neste sábado, 5, às 18h30min, pela segunda rodada do principal torneio nacional. A equipe comandada por Léo Condé entra em campo em busca da primeira vitória no Brasileirão 2025. Na estreia, na última segunda-feira, 31, o clube empatou fora de casa com o Red Bull Bragantino-SP por 2 a 2, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Na ocasião, o Vovô chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas viu o Massa Bruta reagir e buscar o resultado.

Na última partida, Condé escalou um trio ofensivo com Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. A escolha surpreendeu, já que, desde a lesão do camisa 7, Aylon vinha sendo o titular da posição, mesmo sem agradar a torcida com seu rendimento. Ceará x Grêmio pelo Brasileirão 2025: como chega o Tricolor O Tricolor Gaúcho, por sua vez, divide suas atenções entre duas competições: Série A e Copa Sul-Americana. No entanto, a vitória na estreia do Brasileirão, por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), motiva a equipe comandada por Gustavo Quinteros a buscar um bom resultado no Castelão. Porém, o time não contará com um de seus principais destaques: Braithwaite. O atacante dinamarquês foi poupado pelo técnico argentino e não viajou com o restante do elenco. A ausência é vista como positiva para o Vovô, já que o jogador é o artilheiro gremista na temporada, com oito gols marcados em 12 partidas.

Apesar do desfalque, há novidades entre os relacionados para o confronto. O lateral-direito Igor Serrote e os meio-campistas Camilo e Edenilson estão de volta à lista. Eles haviam sido preservados na estreia do Imortal na Sul-Americana, diante do Sportivo Luqueño-PAR, em que o Grêmio venceu por 2 a 1. Ceará x Grêmio pelo Brasileirão 2025: os destaques do jogo Se o Grêmio vai entrar em campo sem o seu camisa 9, o Ceará, por outro lado, vive um cenário bem mais favorável, já que, clube e torcida estão em lua de mel com Pedro Raul. O centroavante do Vovô já marcou seis gols em sete jogos disputados, consolidando-se como o principal nome da equipe comandada por Léo Condé, especialmente diante da ausência de Pedro Henrique.

O Imortal, mesmo sem Braithwaite, aposta em nomes como o volante paraguaio Villasanti e o atacante uruguaio Arezo, que já balançou as redes adversárias cinco vezes em 2025. Ceará x Grêmio pelo Brasileirão 2025: retrospecto Em terras cearenses, o retrospecto dos confrontos contra o Imortal é favorável à equipe de Léo Condé. No recorte, o Ceará mandou 11 partidas contra o Grêmio em seus domínios, somando cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. No geral, foram 20 partidas realizadas entre os times, com nove vitórias para o tricolor gaúcho, seis para o Vovô, além de cinco empates.