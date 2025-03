Willian Machado vê duelo contra o Bahia como "termômetro" para Série A e afirma: "Já mudamos a chave"

O zagueiro Willian Machado, do Ceará , concedeu entrevista durante o embarque da equipe rumo a Salvador no início da tarde desta terça-feira, 25. Na ocasião, o defensor classificou o duelo contra o Bahia, que será disputado na quarta, 26, como um "termômetro" para a Série A 2025. Os times se enfrentam em partida atrasada da quarta rodada da Copa do Nordeste.

"Independente da competição, precisamos saber jogar fora, porque vem aí o mata-mata da Copa do Brasil e, se garantirmos nossa classificação, o mata-mata da Copa do Nordeste também. Então, independentemente do local do jogo, nossa equipe tem que se mostrar forte. Esse é o pensamento de todos os atletas e da comissão técnica: independentemente do local, precisamos demonstrar nossa força", completou o zagueiro.

Na sequência, Willian também comentou sobre o intervalo curto entre os jogos. No sábado, 22, o Vovô se sagrou bicampeão do Campeonato Cearense e, quatro dias depois, já entra em campo pelo certame regional. Para ele, em períodos assim, o mais importante é a recuperação física.

"Quando o intervalo é muito curto, é mais uma recuperação do que uma preparação. A gente procura recuperar bem fisicamente. O professor Condé também procura falar muito com o grupo, porque trabalho de campo é muito pouco. Então, acho que vai mais do fim do atleta, a conversa, o vídeo. A gente sabe que não tem muito tempo. Amanhã já temos que mostrar resultado. Já mudamos a chave para que possamos fazer uma grande partida lá."