Além de Richardson, Ceará tem baixa de Ramon para jogo de ida da final do Cearense

Rafael Ramos e Bruno Tubarão também não vão Clássico-Rei decisivo, pois seguem no departamento médico

O Ceará terá dois desfalques importantes para o duelo de ida da final do Campeonato Cearense diante do Fortaleza, neste sábado, 15, às 16h30min, na Arena Castelão: o zagueiro Ramon Menezes e o volante Richardson. A grande novidade, todavia, é a ausência do defensor.

Ramon foi titular no duelo da quarta-feira, 12, contra o Confiança-SE, pela Copa do Brasil, que resultou em classificação alvinegra à terceira fase. Porém, o camisa 40 foi substituído ainda na etapa inicial do confronto por lesão, ainda não divulgada pelo clube.