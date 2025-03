Condé evita polêmica com Fortaleza após declarações de Vojvoda: "Questão de análise deles"

Comandante evitou falar sobre as reclamações do rival Fortaleza por não jogar na Arena Castelão e preferiu focar no lado alvinegro

Classificado para a final do Campeonato Cearense, o técnico Léo Condé, do Ceará, concedeu entrevista coletiva após a goleada por 4 a 0 diante do Maracanã neste domingo, 9. Na ocasião, o comandante evitou falar sobre as reclamações do rival Fortaleza por não jogar na Arena Castelão e preferiu focar no lado alvinegro.

"Em relação à colocação do nosso rival, eu não posso falar muito. É uma questão de análise deles, o que posso falar é em relação ao Ceará. A gente esperava, sim, no sentido de como fez a melhor campanha da primeira fase, ter a opção de escolher o mando de campo do segundo jogo. Como o Maracanã entrou em acordo com a Federação e o Governo para mandar o jogo no Castelão, a gente queria, como mandante, também jogar no Castelão", disse.