Ceará x Confiança ao vivo pela Copa do Nordeste; siga transmissão

Com moral elevado após levar a melhor no primeiro Clássico-Rei de 2025, o Ceará agora tem a missão de entrar no G-4 da Copa do Nordeste. Embalado pelas cinco vitórias consecutivas na temporada, o Alvinegro recebe o Confiança-SE na noite desta quarta-feira, 12, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela terceira rodada do torneio regional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.

Ceará x Confiança ao vivo: ouça via Youtube