CBF define árbitro alagoano para confronto entre Ceará e Confiança; confira arbitragem

Duelo válido pela Copa do Nordeste ocorre nesta quarta-feira, 12, às 19 horas, na Arena Castelão

No Gigante da Boa Vista, Wiomar será auxiliado pelos conterrâneos Rondinelle dos Santos Tavares, como 1º árbitro, e Maria de Fátima Mendonça Trindade, que atuará como 2ª árbitra. Completando o quadro, o cearense Francisco Luan Adrião da Silva será o quarto árbitro da partida.

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) definiu nessa segunda-feira, 10, a escalação de arbitragem responsável por apitar o duelo entre Ceará e Confiança. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Na partida, o alagoano Wiomar Santana de Oliveira será o árbitro principal.

O duelo entre Ceará e Confiança será a quarta partida comandada por Wiomar Santana de Oliveira nesta temporada. Até o momento, o árbitro de 33 anos apitou Murici 2 x 2 Coruripe e CSE 0 x 0 Coruripe, pelo Campeonato Alagoano, além do jogo América-RN 2 x 1 Juazeirense, pela Copa do Nordeste.

Ceará x Confiança



Vivendo momentos de estabilidade no início da atual temporada, Ceará e Confiança chegam bem para o confronto. Ambas as equipes vêm de uma vitória de 2 a 1 sobre os principais rivais pelos campeonatos estaduais.

Na Copa do Nordeste, o Vovô e o Dragão têm o saldo de uma vitória e uma derrota na competição, somando três pontos. O Confiança, porém, possui saldo de um gol, por isso ocupa a terceira posição no Grupo B, estando duas posições acima do Alvinegro de Porangabuçu na tabela.