Ceará x Barbalha ao vivo pelo Campeonato Cearense; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 2, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Cearense 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense, o Ceará tem a chance de se garantir, de forma antecipada, na semifinal. Neste domingo, 2, às 17 horas, o Vovô recebe o Barbalha no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada da competição, e precisa apenas de uma vitória para assegurar presença entre os quatro melhores. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Barbalha ao vivo: ouça via Youtube