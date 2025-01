Ceará jogará de uniforme branco em campanha pela paz nos estádios

A equipe do Ceará jogará com seu uniforme de cor branca no duelo contra o Iguatu, realizado nesta quarta-feira, 29. A ação busca passar uma mensagem de "paz" dentro do futebol após brigas envolvendo torcidas organizadas.

Devido aos episódios de violência que aconteceram nas arquibancadas do estádio Presidente Vargas, nesse domingo, 26, o clube preferiu atuar com seu segundo uniforme, predominantemente branco e com inscrições da palavra paz nas mangas, como forma de conscientizar o torcedor.