Ceará viaja sem Recalde para encarar o Botafogo-SP; veja lista de relacionados

O técnico Léo Condé terá outro desfalque no meio-campo do Ceará além de Lourenço, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 28, Jorge Recalde, não viajou com a delegação alvinegra para o duelo contra o Botafogo-SP, nesta terça-feira, 12, em Ribeirão Preto, e é mais uma baixa para o treinador alvinegro. Titular nos últimos dois jogos – contra Paysandu e Avaí –, o paraguaio ganhou a posição de Lucas Mugni no meio-campo do Ceará, mas não vinha performando bem. Sendo assim, o camisa 10 do Ceará, que entrou justamente no lugar de Recalde e contribuiu com uma assistência e um gol na vitória sobre o Avaí, deve voltar a figurar na onzena titular do Vovô.