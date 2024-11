Ceará paga Vissel Kobe, do Japão, por compra de Wescley e encerra transfer ban na Fifa

O Ceará quitou a dívida com o Vissel Kobe, do Japão e está liberado do transfer ban da Fifa, pelo qual estava punido desde o último dia 30 de setembro. A penalidade, que impedia o Vovô de registrar novos atletas, ocorria devido ao não pagamento de uma parcela pela compra do jogador Wescley, em 2019.

À época da punição, o Esportes O POVO entrou em contato com o presidente do Vovô, João Paulo Silva, que afirmou que havia negociado com os japoneses, porém, não tinha chegado a um consenso.