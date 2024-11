Ceará enfrenta o Avaí no Castelão para seguir vivo na disputa pelo acesso à Série A

Mesmo com um cenário adverso, a torcida alvinegra não desanimou: para o duelo frente ao Leão da Ilha, mais de 30 mil torcedores já estão confirmados no Gigante da Boa Vista, conforme parcial divulgada pelo Vovô neste sábado, 2.

Embora a situação na tabela de classificação não seja favorável, uma vitória pode manter vivo o sonho do retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Na quinta posição, o Vovô está com 54 pontos. A distância para o Mirassol, que abre o G-4 do certame nacional é de cinco — o Leão só entra em campo na próxima terça-feira, 5. O Sport, que tem os mesmos 59 pontos dos paulistas, na terceira colocação, joga amanhã, contra o Operário-PR.

Dentro do elenco, a linha é semelhante. Na semana, Saulo Mineiro e João Pedro Tchoca concederam entrevista coletiva e pontuaram sobre ainda acreditar no regresso à elite do futebol brasileiro.

"Com certeza (confiar no acesso). O mais importante e que falamos no grupo é fazer nossa parte. Nosso objetivo são quatro jogos e quatro vitórias, independente do adversário. Nós vamos fazer nossa parte, tentar somar o máximo possível e, no final do campeonato, a gente vê", destacou o zagueiro.

"A gente tem que a cada dia e jogo acreditar. Sempre falamos internamente entre nós que precisa ser jogo a jogo. Temos que fazer nossa parte. [...] Não podemos pensar lá na frente e acabar tropeçando no jogo de hoje", enfatizou o atacante.