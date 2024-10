CBF detalha 36ª e 37ª rodada da Série B; veja jogos do Ceará

Representante cearense no torneio, o Vovô agora sabe o detalhamento de cada um dos seus duelos na antepenúltima e penúltima rodada do torneio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a 36ª e 37ª rodada do segundo turno da Série B neste sexta-feira, 25. No documento, a entidade definiu as datas dos próximos confrontos de cada equipe nesta reta final de torneio.



Representante cearense no torneio, o Ceará encara o Botafogo-SP, fora de casa, no dia 12 de novembro, uma terça-feira, às 21h30min, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, interior paulista.