Adversário do Ceará, Ituano tem a pior defesa como mandante da Série B

Almejando entrar no G-4 da Série B, o Ceará vai enfrentar o Ituano neste sábado, 19, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em jogo da 32ª rodada da competição nacional. No duelo, o Vovô pode aproveitar a fragilidade defensiva da equipe paulista atuando em casa na Segundona.

Isso porque o Galo é dono da pior defesa como mandante na competição. Ao todo, são 18 gols sofridos em 15 partidas disputadas até o momento. O posto é dividido com Chapecoense e Ponte Preta.