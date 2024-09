Escalação: como Coritiba e Ceará vão a campo pelo Brasileirão Série B 2024

Equipes se enfrentam hoje, 18, às 2h30min, no estádio Couto Pereira, no Paraná, em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Veja escalação confirmada das equipes