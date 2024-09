Após dois meses de trabalho à frente do Ceará, Condé exalta desempenho "satisfatório"

Com a vitória de 2 a 1 sobre o Operário na noite desse domingo, 8, o Ceará voltou a ocupar a quinta colocação na tabela da Série B e diminuiu a distância para o G-4. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Léo Condé exaltou o desempenho de seus comandados e analisou sua atividade à frente do Vovô. No último dia 5, o técnico completou dois meses de trabalho no Alvinegro de Porangabuçu.



Nos últimos quatro jogos, o Ceará conquistou dez dos 12 pontos disputados. Além disso, a equipe alvinegra anotou gols em 11 das 12 partidas sob o comando do treinador. Sobre as atuações positivas, o comandante reforçou a necessidade de manter a regularidade no desempenho recente. Quando queestionado sobre seu trabalho no Vovô, o técnico se mostrou satisfeito com os resultados.

“Temos que nos pautar em números, mas é visível para todos que estamos conseguindo ter boas atuações. [...] De modo geral, o resultado é satisfatório. Claro que o desafio agora é manter esse grau de atuação e, principalmente, de pontuação, para que possamos chegar à fase decisiva, que são as seis últimas rodadas, com condições de brigar pelo acesso”, afirmou Condé.