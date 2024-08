Ceará x Mirassol: estacionamento do Castelão terão 2 mil vagas a menos devido à show

No sábado, 17, o Ceará enfrenta a equipe do Mirassol, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. A expectativa do Vovô para o duelo é de bom público, tendo, até o momento, 15 mil torcedores garantidos.

Porém, quem for ao Castelão de carro ou moto precisará se antecipar para utilizar o estacionamento da praça esportiva. Isso porque o local terá uma redução de 2.000 vagas em relação à capacidade normal do espaço.