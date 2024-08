Garçom do Ceará, Lucas Mugni é líder de assistências da Série B

Líder de assistências na Segundona, o argentino concedeu passes decisivos para o gol nos últimos três jogos do Vovô (Guarani, Avaí e Botafogo-SP), mostrando-se essencial nas construções ofensivas do Alvinegro. Com nove assistências na atual temporada, esta já é a melhor campanha do meia em passes decisivos.

Ao dar o passe decisivo para o primeiro gol de Erick Pulga, na vitória do Ceará diante do Guarani, o meia-atacante Lucas Mugni chegou à marca de cinco assistências nesta Série B. Com isso, o argentino passa a ser o jogador com mais assistências nesta Série B, ao lado de Martín Benítez, do América-MG.

Com média de 11,5 passes por jogo, o camisa do do Vovô contabiliza mais de 80% de aproveitamento nas jogadas, além de alto rendimento nas interceptações. Atuando no último terço do campo, o meia-atacante já registra quatro grandes chances criadas e tem sido importante no plantel de Léo Condé.

Junto com o artilheiro Erick Pulga, o garçom alvinegro acumula participação em 72% dos gols do Ceará. No próximo compromisso do time, diante do Goiás, o jogador deverá figurar no time inicial