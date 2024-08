Destaque do Ceará, Lourenço é o meio-campista com mais participações em gols na Série B

“Lourenço tem uma arma potente, que está cada vez mais escasso no futebol. Bate na bola bem, tem uma pancada. É um jogador técnico, gosta do jogo curto, tem virada forte. É um atleta tático, inteligente, que cumpre função. Para mim, é difícil de achar (o jogador) no mercado de Série B”, disse Anderson Batatais, na coletiva pós-vitória contra o Guarani.

Destaque do Ceará em 2024, o meio-campista Lourenço está entre os principais atletas da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Guarani, na vitória por 3 a 1, na última terça-feira, 6, pela 19ª rodada, o camisa 97 marcou, de falta, o quarto gol na competição nacional.

Fabricio Domínguez, do Sport, Marcão, do Goiás, Juninho, do América-MG, Diego Pituca, do Santos, e Lucas Mugni, do Ceará, com seis contribuições em gols, ocupam a vice-liderança no quesito.



No ano, o mineiro de 26 anos tem nove participações em 31 partidas, tendo marcado seis vezes, além de registrar três passes para gols.