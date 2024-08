Ceará mira contratação de lateral-esquerdo do Vila Nova, mas negociação é difícil

Eric em atuação pelo Vila Nova Crédito: Roberto Corrêa / Vila Nova

O Ceará está negociando a contratação do lateral-esquerdo Eric, emprestado pela Jacuipense-BA ao Vila Nova. O desejo da diretoria é que o defensor de 24 anos chegue para substituir Paulo Victor, de saída para o futebol ucraniano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Henrique Geninho e confirmada pelo Esportes O POVO. A reportagem apurou que o clube busca a contratação do atleta por empréstimo. O staff está tratando o assunto com o Tigre Goiano, mas a negociação é considerada difícil por ambas as partes. Eric chegou ao Vila Nova para compor o elenco nas disputas do Campeonato Goiano, da Copa Verde e da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, disputou 21 partidas, com três assistências registradas.