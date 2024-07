Ceará negocia empréstimo do atacante Janderson ao Atlético-GO

Em 2024, Janderson atuou em 18 partidas pelo Ceará, com um gol marcado. Esteve em campo pela última vez na derrota do Alvinegro de Porangabuçu por 3 a 1 contra a Ponte Preta, que resultou na demissão de Vagner Mancini

O Ceará está negociando o empréstimo do ponta-direita Janderson ao Atlético-GO. Com vínculo até dezembro de 2025, o atacante de 25 anos deverá ser cedido ao Dragão até o final da Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Os moldes do negócio estão sendo definidos entre as diretorias dos clubes.

Em 2024, Janderson atuou em 18 partidas pelo Ceará, com um gol marcado. Esteve em campo pela última vez na derrota do Alvinegro de Porangabuçu por 3 a 1 contra a Ponte Preta, que resultou na demissão de Vagner Mancini.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No clube cearense desde 2023, o camisa 77 conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. Após um início promissor, caiu de produção e enfrentou críticas dos torcedores.