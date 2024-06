Ceará enfrenta o Vila Nova fora de casa por permanência no G-4 da Série B

Volante Jean Irmer é desfalque do Ceará para encarar o Vila Nova-GO Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Após dez dias de intensa preparação focada em ajustar erros e lapidar acertos, o Ceará volta a disputar um jogo nesta segunda-feira, 10, quando enfrenta o Vila Nova-GO no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiás, às 19 horas. O duelo, válido pela nona rodada da Série B do Brasileirão, é de grande valor ao Alvinegro de Porangabuçu, que buscará se manter entre as primeiras posições do G-4 do certame nacional. Na última rodada, após a vitória diante do Coritiba, o Vovô subiu para a 4ª posição da competição ao chegar aos 15 pontos, igualando a pontuação do Santos, que possui uma partida a mais, de modo que uma vitória frente ao grupo goiano pode colocar o elenco de Vagner Mancini em um caminho promissor na busca pelo acesso à Série A. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em coletiva cedida durante a semana, inclusive, o lateral-direito Raí Ramos acentuou a crença que possui no escrete cearense para que o time brigue pelas primeiras posições na tabela.

A situação do adversário é bem diferente. A equipe comandada por Luizinho Lopes já contabiliza três jogos sem vitórias na competição e somou apenas oito pontos dos últimos 18 disputados. Em busca do primeiro triunfo como treinador recém-chegado na equipe, o profissional terá ao seu lado o retrospecto do confronto, já que o Vovô não vence o Tigre como visitante há seis anos. Esse não é um retrospecto que assusta o Ceará, no entanto. Os maiores percalços de Vagner Mancini para o jogo serão os desfalques, visto que o goleiro Richard e o defensor Matheus Felipe não viajaram por lesão. Além deles, outra baixa que o treinador terá é Jean Irmer, que tem atuado como terceiro zagueiro no novo esquema da equipe. O camisa 5 fica de fora por suspensão após somar três cartões amarelos. Do outro lado do campo, o Vila também possui desfalque e tem ainda uma dúvida. A baixa fica por conta do lateral-esquerdo Eric, suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo, enquanto a dúvida se trata do volante Ralf. O jogador possui uma contusão na panturrilha, mas detalhes de sua recuperação não foram divulgados, de modo que ele pode ser um dos jogadores disponíveis para Luizinho Lopes. Ficha técnica - Vila Nova-GO x Ceará Vila Nova-GO 4-4-2: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Cristiano, Geovane e Igor Henrique; Juan Christian, Alesson e Júnior Todinho. Ceará

4-3-3: Bruno F; Raí, Jonathan, David R e Matheus Bahia; Richardson (Ramon Menezes), Lourenço e De Lucca; Pulga, Aylon e Barceló Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Goiás Data: 10/06/2024