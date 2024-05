Saiba quem devem ser os substitutos de Raí Ramos e Recalde no Ceará

Para suprir a ausência de Raí Ramos na lateral direita, Rafael Ramos é a escolha mais provável. Mesmo com poucos jogos, ele é visto como a opção natural para manter a solidez defensiva do time.

Raí Ramos está fora do jogo devido ao terceiro cartão amarelo recebido na última partida contra o Operário, enquanto Recalde cumpre suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ser expulso contra o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

O técnico Vagner Mancini precisará fazer ajustes no Ceará para o próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com os desfalques de Raí Ramos e Recalde, ambos suspensos, Mancini já teria definido os prováveis substitutos. O duelo será contra a Chapecoense neste domingo, 26, às 18h30, na Arena Castelão

No ataque, Aylon é o mais cotado para substituir Recalde. Com sua experiência e habilidade, o camisa 11 pode ter sua presença no ataque como fundamental para manter a ofensividade do time.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Ceará voltou todas as atenções para a Série B. A preparação para o confronto contra a Chapecoense tem sido intensa, com treinos focados tanto na recuperação física dos jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o CRB, quanto na preparação tática dos demais atletas.

Atualmente, o Ceará ocupa a oitava colocação na Série B, com 9 pontos conquistados em seis jogos, acumulando duas vitórias, três empates e uma derrota. Uma vitória contra a Chapecoense poderá aproximar o Alvinegro do G4.