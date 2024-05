Ceará encerra preparação para encarar Chapecoense neste domingo

Com desfalques na equipe, Vagner Mancini orientou atividades de troca de passe e enfrentamento em espaço reduzido para aprimorar dinâmica de jogo

O Ceará está pronto para o próximo compromisso válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após a eliminação na Copa do Brasil para o CRB no meio de semana, o Alvinegro volta suas atenções para a partida contra a Chapecoense na tarde deste domingo, 26. A equipe já encerrou suas preparações para o duelo.

O compromisso da sétima rodada da Série B acontece às 18h30, na Arena Castelão. Atualmente, o Alvinegro ocupa a oitava colocação com 9 pontos conquistados em seis jogos, acumulando duas vitórias, três empates e uma derrota. Se vencer, poderá se aproximar do G4.

Nos treinamentos de sexta-feira, 24, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o CRB, realizada na última quinta-feira, 23, fizeram trabalhos de recuperação física. Os demais atletas foram para o aquecimento no campo principal. Os atletas voltaram aos treinos na tarde deste sábado, 25.