Mugni fala sobre possível chance entre os titulares contra o Amazonas e projeta duelo

O meio-campista Lucas Mugni, do Ceará, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 14, em Porangabuçu. Na oportunidade, o camisa 10 do time alvinegro foi questionado se pode ser escalado no lugar de Recalde, suspenso por terceiro cartão amarelo, no jogo contra o Amazonas.

"Eu consigo, já fiz essa função em outros clubes. É uma posição ofensiva, preciso pisar mais no ataque, criar chances, fazer gols [...] Sempre temos oportunidades. O treinador já mostrou que não tem um time titular. Estamos sempre nos preparando", disse o jogador.