Há 30 anos, Ceará era finalista da Copa do Brasil, onde estreia nesta quinta

No confronto de ida, disputado no Castelão, o Ceará ficou no empate sem gols diante do Grêmio. Na volta no estádio Olímpico, em Porto Alegre, o clube cearense foi derrotado por 1 a 0.

O Ceará estreia nesta quinta-feira, 2, na Copa do Brasil 2024 diante do CRB, em Alagoas, no duelo de ida pela 3ª fase da competição. Há 30 anos, no mesmo certame, o Vovô era finalista e encarava o Grêmio na decisão.

A bronca do torcedor, entretanto, é devido a um pênalti não marcado em cima do atacante Sérgio Alves, ídolo do clube. Por reclamação, o jogador, principal destaque do Alvinegro, ainda acabou expulso junto ao defensor Vitor Hugo. O árbitro do jogo foi Oscar Roberto Godói e sua atuação é questionada desde então pela torcida do Vovô.

"Se ele não marcou foi porque não quis. No meu ponto de vista foi pênalti, não restam dúvidas", revelou Sérgio Alves em 2019, em entrevista ao O POVO. E contou ainda sobre um encontro com Godói oito anos depois da final da Copa do Brasil contra o Grêmio.

"Encontrei ele em 2002, quando estava (jogando) no Guarani-SP. Fui convidado para um programa que ele fazia e ele continuava falando que não foi pênalti. Se tivesse ao menos falado 'eu acho que não foi, mas pode ter sido', tudo bem. Mas nem isso. Ele garante que não foi", comentou.