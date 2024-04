Facundo Castro é desfalque do Ceará na segunda final do Cearense

Equipes se enfrentam logo mais às 16h40min na Arena Castelão, em jogo decisivo do Cearense 2024. Transmissão da rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri já está no ar

O Ceará está definido para a segunda final do Campeonato Cearense 2024. O único desfalque da equipe para o embate de logo mais é o atacante uruguaio Facundo Castro, que passa por transição e não foi relacionado para o jogo.

O Alvinegro de Porangabuçu vai a campo com Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Richardson, Mugni e Lourenço; Pulga, Aylon e Saulo Mineiro, sendo escalado pelo técnico Vagner Mancini.

Ceará e Fortaleza se enfrentam às 16h40min deste sábado, 6, na Arena Castelão, pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense 2024. No primeiro jogo, as equipes empataram sem gols, logo, quem vencer o duelo de logo mais leva a taça do 'Manjadinho'.