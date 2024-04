Ceará finaliza preparação para 1ª final do Campeonato Cearense; veja provável escalação

O Ceará finalizou na manhã desta sexta-feira, 29, a preparação para o duelo diante do Fortaleza. As equipes cearenses protagonizam neste sábado, 30, o terceiro Clássico-Rei do ano às 16h40min, pela primeira final do Campeonato Cearense, na Arena Castelão.

Na última atividade antes do embate, em Porangabuçu, o Vovô realizou um estudo com elenco em conjunto com membros da análise de desempenho, e depois um último treino tático foi executado. O grupo seguiu direto para a concentração, de onde só sairá rumo ao Gigante da Boa Vista no início da tarde de sábado.

Retornos e dúvidas

Para o primeiro Clássico-Rei de final do Campeonato Cearense 2024, o Ceará terá dois retornos. Fora na vitória diante do Itabaiana-SE por uma virose, Lourenço e Matheus Bahia estão recuperados e serão escalados diante do Fortaleza.