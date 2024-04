Barceló comenta sequência de jogos decisivos do Ceará: "Semana especial"

Facundo Barceló concedeu entrevista coletiva em Porangabuçu, no Ceará, na tarde desta terça-feira, 26. Crédito: Israel Simonton/Ceará SC

O Ceará terá uma semana de jogos decisivos já que, além da última rodada da Copa do Nordeste, o time disputa ainda no final de semana a primeira final do Campeonato Cearense diante do Fortaleza. Em coletiva antes das partidas, o atacante Barceló classificou os próximos sete dias da rotina do Vovô como "semana especial", lembrando ainda que os jogos fazem parte dos primeiros objetivos principais do clube de Porangabuçu. "Quando começou o ano e cheguei ao clube, sabia que nosso objetivo inicial principal era vencer o Estadual e a Copa do Nordeste. Um dos primeiros objetivos que cumprimos foi chegar nessa final e é uma semana especial, onde se definirá muitas coisas e vamos passo a passo. O primeiro objetivo é amanhã, quando temos que ganhar para poder se classificar na melhor posição possível porque isso nos daria a vantagem de jogar em casa. E logo depois pensar na primeira final. É um grande objetivo do time, que temos logo mais, e vamos focar principalmente no jogo de amanhã para depois pensar nessa primeira final", pontuou ele.