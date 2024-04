Ceará encara o Treze-PB pela Copa do Nordeste buscando ingressar no G4

Com nove pontos, o Alvinegro chega para a partida com boas expectativas, sobretudo pelo triunfo conquistado diante do maior rival, o Fortaleza, na rodada anterior

Embalado após a ótima vitória no Clássico-Rei, o Ceará volta a campo pela Copa do Nordeste neste domingo, 24, para enfrentar o Treze-PB, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), às 16 horas. O duelo, válido pela penúltima rodada do certame regional, vale muito para as duas equipes, já que ambas precisam da vitória para tentar ingressar no G4.

Com nove pontos, o Alvinegro chega para a partida com boas expectativas, sobretudo pelo triunfo conquistado diante do maior rival, o Fortaleza, na rodada anterior. O resultado no Clássico criou uma nova atmosfera para o clube na busca pela classificação à fase mata-mata, mas o cenário não depende unicamente do Vovô, o que aumenta a necessidade do triunfo na Paraíba.

Rival do Ceará, o Treze também está vivo na luta por uma vaga no mata-mata, mas não vive grande momento na Copa do Nordeste. Quinto colocado do Grupo B, o Galo venceu apenas um jogo na competição, na estreia contra o River-PI, além de duas derrotas e três empates.