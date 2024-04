Ramon ressalta confiança do Ceará após Clássico-Rei, mas cita pressão contra o Treze

Zagueiro do Ceará, Ramon Menezes concedeu coletiva na tarde desta sexta-feira, 22, em Porangabuçu. Na ocasião, o atleta comentou que a vitória do Vovô diante do Fortaleza na última quarta, pela Copa do Nordeste, deu uma maior confiança ao grupo para o embate diante do Treze.

"Tá sendo boa nossas expectativas pro jogo porque a gente vem de uma vitória muito importante no Clássico, que dá muita confiança para a gente. Sabemos que é um jogo totalmente diferente agora, fora de casa, e a gente precisa vencer o Treze para entrar no G-4. Estamos com a confiança lá em cima e vamos chegar lá e fazer um grande jogo", ressaltou o defensor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará enfrenta o Treze neste domingo, 24, às 16 horas, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. O zagueiro citou que as duas equipes protagonistas chegam ao jogo pressionadas pelos três pontos.