Ceará viaja para enfrentar o Treze sem Erick Pulga e outros três atletas; veja lista

ERICK PULGA, atacante do Ceará Crédito: AURÉLIO ALVES

Artilheiro do clube no ano, Erick Pulga atuou a partida inteira contra o Fortaleza, enquanto Facundo Castro entrou no lugar de Aylon, mas acabou sendo substituído no segundo tempo. A tendência é de que os dois jogadores tenham sido poupados. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Assim, o treinador Vagner Mancini deve escalar o Ceará da seguinte maneira: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Mugni e Lourenço; Saulo Mineiro, Facundo Barceló e Janderson.

A bola rola às 16 horas do domingo, 24, no Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. A partida é válida pela penúltima rodada da Copa do Nordeste. Confira os jogadores do Ceará relacionados para a partida contra o Treze: Goleiros:

Bruno Ferreira



Richard Zagueiros:

David Ricardo



Ramon Menezes



Jonathan



Matheus Felipe Laterais:

Rafael Ramos



Matheus Bahia



Raí Ramos



Paulo Victor Volantes:

Richardson



Jean Irmer Meias: