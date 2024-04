Castilho pede maior concentração e "coração em campo" ao Ceará em Clássico-Rei

O segundo Clássico-Rei do ano promete muita intensidade não só pelo histórico dos duelos entre Ceará e Fortaleza, mas também pelo valor do embate para ambos os times. Na sétima posição do Grupo A, o Alvinegro de Porangabuçu precisa dos três pontos para voltar para a zona de classificação, enquanto o Tricolor quer voltar a brigar pela ponta da Chave B.

Para levar a melhor no embate, o meia Guilherme Castilho salientou o principal ponto em que o Vovô precisa melhorar: a concentração. Na opinião do atleta, o time comandado por Mancini deve tirar isso como lição para o Clássico-Rei após todo o enredo do primeiro duelo entres as equipes, em fevereiro.

"Principal lição que a gente tirou foi ter aberto o placar, feito os 2 a 0, depois ter tomado o empate e a virada. Temos que nos concentrar. Acho que aconteceu contra o ABC também e é algo que o professor trabalhou muito com a gente e a gente vem tentando melhorar. E também tirar uma lição boa que é de acreditar até o final, pois nesse mesmo Clássico tivemos o gol do Saulo no último minuto e do Lourenço agora contra o Ferroviário e são uma das lições que estamos tirando, mas vamos continuar aprendendo", ressaltou ele.