Ex-Fortaleza, Fernando Miguel revela dicas a Mancini antes de 1º Clássico-Rei pelo Ceará

"Não tenha dúvidas de que nós conversamos. Ele me fez perguntas que achava conveniente em relação ao modelo e forma de pensar em alguns aspectos do jogo. Mas o Mancini tem um grupo de scout muito bom, de analistas que fazem um trabalho muito bem feito", disse.

O goleiro Fernando Miguel, do Ceará , concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 16, e comentou sobre o primeiro Clássico-Rei de 2024, que será disputado neste sábado, 17. Ex-Fortaleza, o camisa 22 revelou que deu dicas ao técnico Vagner Mancini antes do seu primeiro duelo contra o maior rival.

Após duas temporadas vestindo a camisa do Leão, o arqueiro agora defende o Vovô e mostrou entusiasmo para a partida. Os times se enfrentam às 16h40min (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Cearense.

"Vou viver mais uma vez esse grande clássico do futebol brasileiro. Estou muito motivado e contente por estar defendendo essa camisa, esse clube. Espero que seja um grande jogo como sempre foi. Quero viver isso com a camisa do Ceará."

Favoritismo para o rival

Durante a coletiva, Fernando Miguel ainda admitiu que o rival Fortaleza tem certo favoritismo no Clássico-Rei deste sábado. Para ele, o tempo de trabalho do clube tricolor faz a diferença, mas reiterou que o time alvinegro entrará de "corpo e alma" no confronto.

"Acredito que sim por conta do tempo de trabalho (favoristismo). O Fortaleza está, sim, em vantagem nesse aspecto. Nós estamos em uma reformulação, mas vamos entrar de corpo e alma para vencer esse clássico", comentou.

Torcida faz a diferença

Em outro trecho, o goleiro também destacou a força da torcida do Ceará em clássicos e relembrou outros momentos onde, vestindo a camisa do rival, encarou o Vovô. Agora, ele espera vivenciar essa festa pelo Alvinegro.

"Ela (torcida) se faz presente sempre, quer ver o clube jogando em alto nível. Faz toda a diferença. A gente sabe que vai ter uma diferença da capacidade, mas já joguei com a capacidade reduzida para o Ceará e eu vi o quanto essa torcida cantou alto, apoiou e o quanto fez diferença em prol do Ceará. Espero vivenciar isso defendendo essas cores."