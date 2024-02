Atividade ocorreu na tarde desta sexta-feira, 16, em Porangabuçu, e torcida alvinegra esteve presente apoiando a equipe de Mancini antes do embate diante do Fortaleza, pelo Estadual

A atividade contou com a presença de torcedores, que lotaram nas arquibancadas do CT Carlos de Alencar Pinto.

O Ceará realizou na tarde desta sexta-feira, 16, o treino de apronto para o Clássico-Rei. Neste sábado, 17, às 16h40min, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Fortaleza pela primeira vez no ano de 2024. O embate é válido pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense .

Quem também esteve presente foi o lateral Rafael Ramos, anunciado pelo time na tarde desta sexta. O atleta chega com contrato por empréstimo até o fim de 2024. Em contrapartida, alguns atletas lesionados estiveram ausentes. Foram eles: os meio-campistas Lourenço, Bruninho e Lucas Mugni, o lateral Ramon e o atacante Daniel Mazerochi.

Até o momento, mais de 41 mil torcedores estão confirmados no Clássico-Rei. Mandante, o Fortaleza noticiou que 29.846 tricolores já confirmaram sua presença, sendo18.749 através de check-ins e11.097 via ingressos. Já por parte do Ceará, visitante no duelo, 11.942 bilhetes de acordo com última parcial divulgada.