Escalação: como Náutico e Ceará vão a campo pela Copa do Nordeste 2024

Timbu e Vovô se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 21h30min, no estádio dos Aflitos, em Pernambuco, pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2024. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

Determinado a manter a invencibilidade na temporada, o Ceará encara o Náutico nesta quarta-feira, 14, às 21h30min, no Aflitos, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O confronto marca o reencontro das equipes se enfrentando em Recife após mais de seis anos — a última vez aconteceu pela Série B de 2017, com vitória por 2 a 0 do Alvinegro de Porangabuçu. Confira abaixo as escalações confirmadas de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Náutico

4-3-3: Vagner; Arnaldo, Robson Reis, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Marco Antônio, Marcos Júnior e Patrick Allan; Leandro Barcia, Júlio César e Paulo Sérgio. Téc: Allan Aal.