Ceará pode encaminhar vaga direta na semifinal do Estadual caso vença Caucaia

O Vozão tenta assegurar a vaga direta nas semifinais do Estadual para evitar jogar as quartas de final e dividir atenções com a Copa do Nordeste

O Ceará joga nesta quinta-feira, 8, contra o Caucaia na Arena Castelão em busca de encaminhar a primeira colocação do grupo B do Campeonato Cearense 2024.

Com uma partida a menos em relação a Iguatu e Ferroviário, segundo e terceiro colocados do grupo, respectivamente, o Alvinegro tem os mesmos sete pontos que ambos, mas está na frente por causa do saldo de gols.

O Vovô agora tenta assegurar a primeira colocação e, consequentemente, a vaga direta nas semifinais do Estadual para evitar jogar as quartas de final e, assim, dividir atenções com a Copa do Nordeste e desgastar o elenco fisicamente.