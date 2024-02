Escalação: como Juazeirense e Ceará vão a campo pela Copa do Nordeste 2024

Juazeirense e Ceará se enfrentam hoje, 4, às 19 horas, no Adauto Moraes/BA, em partida válida pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2024. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Pela rodada inicial da Copa do Nordeste 2024, o Ceará visita a equipe da Juazeirense/BA, no estádio Adauto Moraes, às 19 horas. Atual campeão do torneio, o Alvinegro de Porangabuçu começa sua caminhada em busca do quarto título regional. Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe:

Juazeirense

4-3-3: João Guilherme; Gean, Zé Romário, Maurício e Yan; Waguinho, Mauro e Romarinho; Pedro Henrique, Janeudo e Ian Augusto. Téc: Carlos Rabello