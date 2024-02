Pulga marca dois gols em vitória do Ceará e lidera números ofensivos em 2024

O Ceará goleou o Atlético Cearense por 6 a 0 na noite desta quinta-feira, 2, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense de 2024. Na ocasião, Erick Pulga foi o destaque do Vovô mais uma vez, marcando dois gols e fazendo uma bela apresentação de dribles e criação de jogadas.

O ofensivo alvinegro tem sido um dos principais jogadores da fase de grupos do Estadual e vem liderando em diversas estatísticas de ataque de sua equipe, conforme os dados do Footstats. No momento, com três jogos disputados, o camisa 16 é o atacante que mais finaliza, com 12 tentativas de chutes, sendo também o que mais acertou o alvo, com cinco finalizações na direção do gol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após balançar a rede em duas dessas oportunidades criadas, Pulga divide a artilharia do Vovô com Aylon e Guilherme Castilho. O ponta também contabiliza uma assistência nesse primeiro recorte de temporada.