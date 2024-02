Ceará enfrentará Juazeirense-BA pela primeira vez na história

Duelo entre as equipes ocorre neste domingo, 4, às 19 horas, pela rodada de abertura da Copa do Nordeste, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia

O duelo de estreia do Ceará na Copa do Nordeste irá ocorrer neste domingo, 4, às 19 horas, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, diante do Juazeirense. O embate será o primeiro da história entre as equipes.



Apesar de ter disputado as edições de 2016 e 2017, e as preliminares de 2018, 2019 e 2021, o grupo baiano nunca chegou a cruzar os caminhos do Vovô. Nos anos citados, o Carrossel do Sertão jogou diante de times como Confiança, Santa Cruz e até mesmo contra o conterrâneo Bahia, mas os encontros com equipes cearenses em geral ocorreram somente em outros certames.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as Série C e D, o Juazeirense já chegou a enfrentar Icasa, Ferroviário e o Atlético Cearense. O retrospecto diante de times cearenses é de cinco jogos, com apenas uma vitória para a equipe baiana na quarta divisão de 2016, quando bateu o Verdão do Cariri por 4 a 0 fora de casa.