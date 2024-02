Ceará embarca para duelo contra Juazeirense com 10 atletas da base; veja relacionados

Vagner Mancini relacionou 20 atletas para o confronto diante dos baianos. Da lista, apenas David Ricardo atuou como titular diante do Atlético-CE pelo Cearense na quinta-feira, 1°

O Ceará embarcou nesta sexta-feira, 2, para enfrentar a Juazeirense pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo será disputado no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro–BA, no domingo, 4, às 19 horas (de Brasília).

Vagner Mancini relacionou 20 atletas para o confronto diante dos baianos. Da lista, apenas David Ricardo atuou como titular na vitória por 6 a 0 diante do Atlético-CE pelo Campeonato Cearense na quinta-feira, 1°. Dos relacionados, 10 são atletas oriundos da base alvinegra, com a principal novidade sendo o volante Caio, de 16 anos, que estará com o elenco profissional pela 1ª vez na carreira.

Além de Caio, foram relacionados o lateral-direito Jotavê, os zagueiros David Ricardo, Boateng, Yago Lincoln e Jonathan, os meio-campistas Steven, Léo Rafael e Caio Rafael e o atacante Pablo. Todos os atletas registram passagens pela Cidade Vozão.