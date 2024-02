Ceará assina contrato profissional com volante Caio, promessa da base de 16 anos

Volante Caio, de 16 anos, integra o elenco profissional do Ceará Crédito: Felipe Santos/CearaSC

O jogador, inclusive, foi relacionado para a estreia do Ceará na Copa do Nordeste, neste domingo, 4, contra o Juazeirense-BA, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). Caso seja utilizado pelo treinador Vagner Mancini, o volante fará sua primeira partida oficial no profissional. Ceará embarca para duelo contra Juazeirense com dez atletas da base Para o duelo contra o Juazeirense, Mancini relacionou dez atletas oriundos das categorias de base do Vovô — alguns deles já integrados oficialmente ao profissional. Em entrevista coletiva após a goleada por 6 a 0 sobre o Atlético-CE, o comandante alvinegro confirmou que utilizará uma equipe alternativa na estreia do Nordestão. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Além do volante Caio, foram relacionados o lateral-direito Jotavê, os zagueiros David Ricardo, Boateng, Yago Lincoln e Jonathan, os meio-campistas Steven, Léo Rafael e Caio Rafael e o atacante Pablo. Todos os atletas registram passagens pela Cidade Vozão.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente