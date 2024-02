Castilho projeta jogo difícil contra Juazeirense, mas pontua: "Vamos focados e preparados"

A bola rola no domingo, 4, às 19 horas, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). A partidda marca a estreia do Vovô na Copa do Nordeste de 2024

Neste ano, a Juazeirense está invicta atuando no estádio Adauto Moraes, palco do confronto de domingo. Para Castilho, apesar das dificuldades da partida e da viagem desgastante, o Alvinegro vai “focado e preparado” para conquistar o triunfo. Vale ressaltar que o treinador Mancini optou por levar um time alternativo, composto por dez atletas oriundos da base.

O Ceará embarcou nesta sexta-feira, 2, para a cidade de Juazeiro, na Bahia, onde fará a estreia na Copa do Nordeste diante da Juazeirense. Antes da viagem, o meia Guilherme Castilho concedeu entrevista e projetou um duelo complicado, mas com totais condições do Vovô conquistar a vitória.

“A gente sabe da dificuldade da competição. Times da Série A, B e C. Vamos jogar contra um time que sabemos da qualidade e da força deles dentro de casa. Vai ser um jogo difícil, uma viagem desgastante também. Mas vamos focados e preparados para, se Deus quiser, trazer a vitória”, comentou.

Com bom início de ano, Castilho acirra disputa no time titular

Embora não esteja sendo utilizado como titular, Castilho tem aproveitado as oportunidades quando entra em campo. Substituto imediato de Lucas Mugni, o meia anotou dois gols na goleada por 6 a 0 do Ceará sobre o Atlético-CE e teve desempenho de destaque. Contra a Juazeirense, o atleta deve começar jogando.

Na entrevista, Castilho também falou sobre a boa relação que tem com Mancini, com quem trabalhou anteriormente no Atlético-MG — sendo lançado por ele no profissional do Galo na época. Polivalente, o meia ainda disse que pode fazer outras funções em campo além de segundo volante e que o intuito é ajudar o clube.

“O Mancini que me levou para os primeiros jogos do profissional no Atlético-MG. Já me conhece há algum tempo e tem a confiança de me colocar em algumas posições. Onde ele precisar, eu vou trabalhar para desempenhar o melhor papel possível e ajudar”, enfatizou.