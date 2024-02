Lucas Mugni tem noite de "garçom" e dá duas assistências em goleada do Ceará

O argentino deu duas assistências no jogo e protagonizou suas primeiras participações diretas em gols do Ceará na temporada

A primeira assistência aconteceu logo aos quatro minutos de jogo. No lance, Mugni, com auxílio de Aylon, desarmou o jogador do Atlético-CE no setor central do campo e deu ótimo passe em profundidade para Erick Pulga, que com categoria driblou o goleiro e empurrou para o fundo das redes.

O argentino Lucas Mugni teve noite de “garçom” na goleada por 6 a 0 aplicada pelo Ceará sobre o Atlético-CE, pela terceira rodada do Estadual. Na partida, o meio-campista deu duas assistências que resultaram em gols e participou diretamente na construção do placar elástico.

A segunda assistência veio de uma ótima cobrança de escanteio do argentino, na medida para o zagueiro David Ricardo cabecear e marcar o terceiro gol do Vovô na partida. No segundo tempo, Mugni, em batida de falta, voltou a colocar o defensor em ótima situação para balançar as redes, mas a bola carimbou a trave.

Além das assistências, Mugni cumpriu importante papel tático no time ao dar sustentação na fase defensiva e auxiliar na construção de jogo ao lado do paraguaio Jorge Recalde. No confronto, o argentino teve 87% de precisão nos passes e foi o jogador que mais acertou cruzamentos do time (3), além de uma interceptação.