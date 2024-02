Com edema na coxa direita, Ramon Menezes desfalca o Ceará contra o Atlético-CE

Titular nos dois jogos anteriores, o zagueiro Ramon Menezes desfalca o Ceará no duelo contra o Atlético-CE, nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Vovô, o atleta está com um edema muscular na posterior da coxa direita.



Na vitória sobre o Floresta, no último final de semana, o zagueiro precisou ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo após sentir dores. Naquela ocasião, o treinador Vagner Mancini optou pela entrada de Lucas Ribeiro.